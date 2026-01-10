東京・大田区で、会社社長の男性を殺害した疑いで逮捕された部下の男が、事件が発覚した翌日、東京駅から新幹線で逃走を図ろうとしたとみられることが分かりました。山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで、勤務する会社の社長、河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。その後の取材で、事件が発覚した翌朝、山中容疑者は東京駅に向かい、新幹線の改札方向へ歩いていたところを捜