2026年度岡山県立中学校・県立中等教育学校の選抜試験がきょう（10日）行われていて、午前10時現在の適性検査受験者数の速報が発表されました。 【画像をみる】津山中学校・岡山大安寺中等教育学校の速報値 面接は、きょう午後1時から午後3時30分までの間で行われるということです。 情報は随時更新予定です（午前10時現在） 【画像①】は津山中学校・岡山大安寺中等教育学校の速報値です。 昨年度（2025年度）の募集定