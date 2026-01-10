◆全国高校サッカー選手権神村学園―尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）準決勝で、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が尚志（福島）が、ともに初の決勝進出を懸けて対戦する。神村学園は史上6校目で8度目となる今大会と全国総体の「2冠」を目指す。神村学園は攻守で圧倒的な力を示して勝ち進んできた。今大会ここまでの3試合で14ゴールをマーク。倉中悠駕は6点で得点王ランキングトップで、日高元が5点で追う