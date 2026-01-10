東京・大田区で、会社代表の男性が殺害された事件で、逮捕された部下の男の両親が取材に応じ、男が入社した経緯について話しました。警視庁によりますと、山中正裕容疑者は、今月7日頃、東京・大田区のマンションの一室で、自身が営業部長を務める会社の上司で、代表取締役の河嶋明宏さんの首などを刃物のようなもので刺し、殺害した疑いが持たれています。山中容疑者は、逮捕前の任意の聴取に対し、「社員に対して感謝の気持ちが