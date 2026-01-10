県剣道連盟の稽古始めが金沢市で行われ、各道場から集まった参加者が、ことし一年の飛躍を誓いました。金沢市の県立武道館で開かれた県剣道連盟の稽古始めには、県内各地の道場から、約150人が参加しました。この日は、幅広い年代の選手が竹刀を交えことし最初の稽古に汗を流しました。■県剣道連盟 南 信廣会長「きょう非常にみなさんはつらつとしておりますので、石川県の剣道界が元気よく、1年過ごせるように共に頑張っていきた