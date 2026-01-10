石川県内の人口が前の年の同じ月から約8300人減少したことが分かりました。県が発表した12月1日時点の人口推計によりますと、石川県の人口は108万9190人で前の年と比べると約8300人減少しました。このうち、能登半島地震や奥能登豪雨の被害が大きかった七尾市以北の6つの市と町を合わせた人口は去年から約4500人減少し、10万7265人となりました。また、前の月からの減少数を市町別にみると、金沢市が103人で最も多く、次いで、輪島