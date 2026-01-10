◆淀短距離Ｓ・リステッド（１月１１日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１月１０日、栗東トレセンラピスラズリＳ１３着のフィオライア（牝５歳、栗東・西園正都厩舎、父ファインニードル）に上昇気配が漂う。この日は坂路を７２秒２―１６秒６でゆったりと駆け上がって調整。西園正調教師は「動きは良かったし、この中間の追い切りの動きもいいね」と笑みを浮かべた。昨年１２月３１日の１週前追い切りは坂路で５１秒７―１