【モデルプレス＝2026/01/10】超特急が9日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。メンバーの前でのパフォーマンスや演技の練習について語った。【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー◆超特急カイ、メンバーにあまり見せたくない姿とは？音楽活動に加えて、各メンバーがドラマや映画、バラエティ番組に出演するなど幅広い分野で活躍している超特