乃木坂46大特集号24P！池田瑛紗が飾る表紙＆巻頭10P、5期生の歌姫・奥田いろは、6期生の新星・愛宕心響が登場！細谷さら、甘妻里菜、伊織もえ掲載の『FLASH』は1月7日(水)発売 乃木坂46・6期生の愛宕心響が『FLASH』で魅せる「東京での私」 1月7日発売の『FLASH』は乃木坂46を大特集。2025年の2月に6期生として加入した愛宕心響が7ページグラビアで登場！緊張の中にも爽やかな表情を見せている。 愛宕心