岡山県立美術館（岡山・北区天神町）で、日本の美術作品とキリスト教との関わりの歴史をたどる展覧会が開かれています。 尾竹国観『絵踏』は、江戸時代の絵踏の様子を描いた日本画。 踏み絵として置かれた聖母子像の周りを緊張した群衆が囲んでいます。 日本とキリスト教の関わりをうかがえる作品134点が展示されています。 船越保武『原の城』は、島原の乱で殉教した武士がモチーフの彫刻作品。 牧