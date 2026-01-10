全国の中学生から大学生の保護者1800人を対象に行われた調査で、子どもが40歳時点での期待する年収を尋ねたところ、男子の平均は772万円程、女子は634万円程となり、男女間で140万円近い格差があることが明らかになった。1000万円以上の高年収を期待する割合も男子の方が高い一方、女子は400万円から599万円の層に期待が集中しており、令和の今もなお保護者の意識に子どもの性別によるギャップが存在する実態が浮き彫りとなって