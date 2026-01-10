山梨県上野原市で発生した「扇山」の山林火災は3日目を迎え、現在も延焼が続いています。一部の火は集落まで50mほどに迫っています。消火活動は10日午前6時に再開され、自衛隊や近隣都県などのヘリ6機が上空から放水を行っています。消防によりますと、これまでにおよそ16haの山林を焼失し、一部の火は集落まで50mほどに迫っています。上野原市は現場すぐ近くの大目地区の76世帯143人に引き続き避難指示を出していて、10人が避難を