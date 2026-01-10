東京世界陸上女子１００メートル障害で日本代表・中島ひとみが１０日、フジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演する。４日に放送された同番組では、初挑戦でハンターの猛追をかわして見事に逃げ切り成功。賞金９４万円を獲得した。ＳＮＳでは「中島ひとみ可愛い」、「爆発的な瞬発力」、「スタイル良いしミッション参加しまくってて素敵や〜」、「果敢に挑んでカッコよかった」などと反響を集めた。フジテレビのＳＮＳは