友人同士でも、妊娠に関することはデリケートな話題ですよね……。相手の気持ちを無視して、マタニティハイになってしまったら縁を切られることも。今回は、無神経な友人に仕返しした人のエピソードをご紹介します。妊娠マウント「同時期に妊活していた友人。友人のほうが先に妊娠し、私は不妊治療することに。なかなか妊娠しない私に、友人は健診のエコーの画像を送ってきたりと、空気を読んでくれず……。『今度会おうよ！妊娠