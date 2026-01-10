[1.9 ブンデスリーガ第16節 フランクフルト 3-3 ドルトムント]ブンデスリーガ第16節が9日に行われ、MF堂安律が所属する7位フランクフルトはホームで2位ドルトムントと3-3で引き分けた。堂安は3-4-2-1のシャドーでスタメン出場し、90分間プレー。今冬にユールゴーデン(スウェーデン)からフランクフルトに加入した19歳DF小杉啓太は初のベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。ウィンターブレイク明けの一戦で先制したのはドル