1月17日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■レジェンド騎手・武豊が“カリスマ装蹄師”と崇める、神様降臨！JRA通算勝利数は前人未到の歴代最多4625勝！今なお進化し続ける神ジョッキー・武豊にとっての神様は、装蹄師の西内荘さん！装蹄師は、競走馬の蹄（ひづめ）の健康状態を適切に管理し、それぞれの馬の状態に合わせて調整した「蹄鉄」を装着する技術者