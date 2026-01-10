山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災は、発生３日目となった１０日も懸命な消火活動が続いている。１０日は朝から消火活動が再開され、地上からの消火に当たるため、水が入った消火器具「ジェットシューター」を背負ったり、ホースを持ったりした消防隊員らが続々と山に入っていった。自衛隊のヘリなども上空から放水した。近くの避難所に身を寄せている上野原市の無職女性