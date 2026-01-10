女優の上白石萌歌が１０日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜午前５時５５分、日曜午前７時３０分）に生出演。全国高校サッカー選手権で“母校”の神村学園にエールを送った。上白石は１０日から放送スタートの主演ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（日本テレビ系毎週土曜午後９時）のＰＲのため生田斗真とともに番組に出演。番組の中で全国高校サッカー選手権の話題になり、この日は準決勝の２試合が行われる