大相撲初場所は１１日に東京・両国国技館で初日を迎える。昨年の九州場所で優勝した新大関・安青錦（安治川）が１０日、国技館で優勝額贈呈式に出席。国技館内に飾られる優勝額を前に「上にあるのを見ていると、そこまで大きく見えないが、実際に隣に立ったら大きかった。思ったよりかっこよかった。これから飾られるので、うれしい。今日も明日も楽しみ」と話した。年明けからは積極的に出稽古に出向き、４日連続で関取衆と稽