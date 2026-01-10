米アマ野球情報サイト「Ｄ１ベースボール」は９日（日本時間９日）、スタンフォード大のＤ・エスカー監督のリモート取材の模様を公開。米２シーズン目を迎える佐々木麟太郎内野手への大きな期待を明かした。岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。エスカー監督は「彼自身、昨季のパフォーマンスには少し不満があっ