韓国政府は今年、韓国の経済成長率が前年比で倍ほど高まるという見方を示した。半導体中心の輸出好調と消費心理の改善など内需環境も良くなるという判断だ。しかしウォン安や急変する通商環境などリスク要因を考慮すると安心するのは早いという指摘もある。財政経済部は9日、関係部処合同で「2026年経済成長戦略」を発表し、今年の実質国内総生産（GDP）成長率を2．0％と予想した。国内外の主要機関より0．2％ポイントほど高い数値