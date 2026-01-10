昨年12月23日、波瑠（34）が高杉真宙（29）との結婚をサプライズで発表した。2人は2023年に放送したドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）で共演している。【衝撃のベッドシーン】かつては胸をつかまれて切なく喘ぐ演技も…“21世紀最強”の朝ドラ女優・波瑠のキャリアを振り返る同作で波瑠が演じたのは、仕事ができるキャリアウーマンながら、プライベートでは汚部屋で暮らすズボラ人間な主人公の速見穂香。一方、高杉