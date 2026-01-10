浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」が、2025年12月1日より冬の限定ビュッフェを開催中。旬の「あまおう苺」を贅沢に使用したスイーツや、伝統のローストビーフ、海の幸をふんだんに使ったメニューが楽しめる「あまおう苺スイーツとローストビーフ、海の幸のご褒美ビュッフェ」です。スイーツ総選挙で圧倒的1位を獲得したプレミアムショートケーキをはじめ、マドレーヌやガトーショコラなど、苺づくしのスイ