海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数え、デビュー曲であり代表曲の「兄弟船」など数々のヒット曲を持つ大御所歌手だ。弟の山川豊さんと共に育った故郷や過酷な遠洋マグロ漁船の思い出、そして「兄弟船」の知られざる裏側のほか、弟や歌手になった息子たちへの想いを聞いた。（全4回の1回め）【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦