女優の高橋ひかる（24）が10日までに自身のインスタグラムを更新。出演ドラマのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「もうすぐ」と記した。写真では、出演ドラマであるテレビ朝日「探偵さん、リュック開いてますよ」の温泉の半纏を着たオフショットを投稿した。ネットでは「美しいよ」「素敵」「ビジュ最高―」「可愛すぎ」「若女将ですね」などの声が上がった。