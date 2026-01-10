TBSの山形純菜アナウンサー（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。弾丸大阪取材の様子を投稿した。自身のインスタグラムで「今日はNスタの特集ロケで大阪に行きました！」と題して投稿。「滞在時間2時間。移動時間5時間。笑」と弾丸取材だった様子を明かした。そして「ロケでは美味しいカツ丼を頂きました。でもこのカツ丼、驚くほど早いスピードで提供されるんです！！！」とカツ丼ショットを公開した。ネット