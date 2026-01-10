埼玉県の私立中学校で１０日、一般入学試験が始まり、首都圏は本格的な中学受験シーズンを迎えた。１都３県の私立中・国立中に前年並みの約５万２３００人が挑む見通しだ。理系人材が重視される傾向を踏まえ、理系教育をアピールする学校が目立っている。出願者数が１万３０００人を超えた開智所沢中等教育学校（埼玉県所沢市）には午前８時頃、防寒対策をした受験生が続々と到着。ビデオ通話で塾講師から助言を受けたり、親か