〈「お前は破門にする！ 田舎に帰れ！」弟を追って上京した鳥羽一郎（73）が弟子入りした師匠から“破門”を言い渡された日〉から続く海の男の気持ちを歌い続ける演歌歌手、鳥羽一郎さん（73）。紅白出場20回を数える大御所の演歌歌手だ。【写真】陸の孤島での極貧生活→マグロ・カツオ漁船→30歳での遅咲きデビュー→20回の紅白歌合戦出場…人生の荒波を乗り越えた鳥羽一郎さんの表情30歳での遅咲きデビューながら大ヒットし