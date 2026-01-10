別冊少年マガジンで連載中の漫画『イエティ、とある日々』のコミックス第1巻が発売されたことを受け、兵庫県尼崎市にある銭湯「第一敷島湯」で鏡広告を掲出した。漫画作品の鏡広告は珍しく、経緯について第一敷島湯 の女将さん、マガジン編集部、原作者・羊羊に理由を聞いた。【写真】インパクト大！銭湯に設置されたマガジン漫画の鏡広告『イエティ、とある日々』は、高校1年生の主人公・田中はなは、山間にある小さな集落「