北朝鮮は韓国が1月、無人機を北朝鮮の上空に侵入させ偵察活動を行ったとして韓国を批判する声明を発表しました。10日付の労働新聞は、韓国の無人機だとする画像を複数掲載し韓国が1月4日、無人機を北朝鮮上空に侵入させたとする朝鮮人民軍スポークスマンの声明を伝えました。声明によりますと、無人機は韓国の仁川市から離陸し、北朝鮮の開城市や黄海北道の上空を約3時間にわたって飛行し、複数の地域を撮影していたとして飛行経路