Adoが、初の自伝的小説『ビバリウムAdoと私』を2月26日に発売。また、本作に通ずる、自身が作詞作曲を手がけた新曲「ビバリウム」を2月18日に配信リリースする。 （関連：Fujii Kaze、Vaundy、Ado、YOASOBI、back number、SUPER BEAVER……2026年、大規模公演で加速する音楽シーン） 本書は、Ado自らが語った半生をもとに、作家 小松成美が3年におよぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこな