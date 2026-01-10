歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。本連載ではこれから毎週、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に関する内容を解説していきます。今年の大河ドラマの主役は、豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である、豊臣秀長（演：仲野太賀）。本記事では大河ドラマの第1話に関連して、秀吉・秀長兄弟の家庭環境、両親や姉妹はどんな人だったのか、史実に基づいて解説していきます。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）20