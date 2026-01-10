１月９日、バルトシュ・ガウル新体制になった広島が始動した。練習前には30分間超のミーティングが行なわれ、38歳の指揮官は選手たちに熱く語りかけた。その熱意はさっそく選手たちにも伝わったようで、37歳の塩谷司は「見た感じはもっと年上に見えますよね」と笑い、ガウル監督の熱を感じ取っていた。「４年間一緒にやったスキッベさんとはまったく違う感じの人で、ミーティングでも長く話していたけど、特にジョークを言うわ