並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字がだんだん小さくなっていますが、減り方が一定ではないようです。法則に気付けるでしょうか。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。50, 49, 46, 41, 34, □ヒント：前の数字との「差」を計算してみましょう。引かれている数字は、どのように変化していますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：25正解は「25」でした。▼解説今回の数列