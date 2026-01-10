きょう10日 (土) からあさって12日 (月) の3連休は、日本海側を中心に大荒れの天気となりそうです。日本海側の広い範囲では、きょうは夜を中心に雨や雪が降るでしょう。日曜から月曜にかけて雪が降る見込みで、風も強まるため、大雪や猛ふぶき、暴風や高波に警戒が必要です。また九州から近畿の太平洋側の都市部でも所によりにわか雪がありそうです。その他の地域では晴れたり曇ったりとなるでしょう。最高気温は、きょうは全国的