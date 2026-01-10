「ピッカラうまうま梅のり味」ブルボンは、ライススナック“ピッカラ”“ピーパリ”にひなまつり仕様の期間限定商品2品を1月13日から発売する。お内裏様とお雛様をあしらったかわいらしいデザインと、この期間だけの味わいを楽しめる。「ピッカラうまうま梅のり味」は、ノンフライでサクサク食感のライススナックに梅の酸味とのりの風味をまとわせた。軽い食感にのせて、爽やかな味わいが心地良く広がる商品となっている。「ピーパ