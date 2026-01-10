「今治フェイスタオル新幹線０系」JR東海リテイリング・プラスは、1月14日から、今治タオルメーカーとコラボレーションしたフェイスタオルを発売する。左から：「今治フェイスタオル０系ピクトグラム」「今治フェイスタオルN７００系ピクトグラム」今治タオルメーカーと3回目のコラボとなる今回は、好評を得ているタオルハンカチにフェイスタオルが仲間入りする。懐かしい新幹線0系のイラストや、新幹線0系とN700系のピクトグラム