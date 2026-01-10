「笑顔が集う輝きビール（THE FIRST BATCH from NASU Brewery）」ブルボンの連結子会社であるエチゴビールは、栃木県にある新工場「エチゴビール那須工場」での初製造となる限定醸造クラフトビール「笑顔が集う輝きビール（THE FIRST BATCH from NASU Brewery）」を2月6日に発売する。エチゴビール創業の地である新潟県の酒米、ブランドマークのヤギのルーツであるドイツの2種のホップ（ハラタウブラン、ヘルスブルッカー）、そし