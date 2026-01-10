阪神大震災の追悼行事に向け、文字が書き入れられた竹灯籠＝10日午前、神戸市北区の「あいな里山公園」1995年の阪神大震災の犠牲者を追悼する神戸市の「1.17のつどい」で、会場に並べる竹灯籠作りが10日、同市北区の「あいな里山公園」で行われた。地元のボランティアや小学生ら100人以上が参加。園内で採取された竹を切り分け、それぞれの思いを墨で記した。両親、妹と訪れた小学1年西上朔さん（7）は「幸」「光」と筆で書き