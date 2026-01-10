俳優の高橋英樹（81）が手術を受けたことを報告し、病室で撮影した最新ショットを披露した。【映像】高橋英樹、孫に読み聞かせをする姿＆手術直後の最新ショットブログでは、自宅に来た孫が愛犬と遊んでいる様子や本の読み聞かせをしてあげたこと、夫婦で長野県・蓼科の別荘に行き自然を満喫する姿など、家族の様子を投稿している高橋。高橋英樹、手術後の病室での姿を公開2026年1月9日は「これから左手バネ指の手術」という