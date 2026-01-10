レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が10日までに、「東京オートサロン」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。「今年の東京オートサロン2026もVELENO＆Garage力ブースで出演してます」と報告。「今年のVELENOコスチュームはカッコイイ系です似合ってますか！！？？」と白のチューブトップに赤と黒のショートパンツのようなデザインの衣装を紹介するとともに、鍛え