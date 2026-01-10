ベネズエラ攻撃の衝撃が冷めやらぬ中、トランプ大統領の「次の一手」に国際社会の警戒が強まっている。米メディアはその論法を「プーチンと同じだ」と厳しく批判。覇権と資源をめぐる強硬姿勢は、戦後80年かけて築かれた国際秩序を揺るがしかねず、中露に口実を与えると警告している――。写真＝時事通信フォト2026年1月6日、ワシントンD.C.のケネディ・センターで行われた下院共和党議員のリトリートで演説するドナルド・トランプ