ZENKO BEAMSÆþÃÄ¡¢·»¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á½÷»Ò¹Å¼°Ìîµå¤Î¶¯¹ë¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖZENKO BEMS¡×¤¬9Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¤Õ¤¸¤ßÌî»ÔÆâ¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤­¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀîÃ¼¿µ¸ã2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎËå¤Ç½÷»ÒÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÍ§µª¡Ê¤æ¤­¡Ë¤µ¤ó¤Î½õ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÈÀîÃ¼½õ´ÆÆÄ¡É¤Ï2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢°ì»þ¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Ê¤ÉÌîµå¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å