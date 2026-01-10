あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「トキメキ」の略語は？「トキメキ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット4文字の言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「tkmk」でした！tkmkとは、主にインターネット上で使用されているスラングで、「トキメキ」をローマ字で表