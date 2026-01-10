2026年1月2日、皇居で「新年一般参賀」が行われた。天皇皇后両陛下をはじめとした皇室の方々が、宮殿・長和殿のベランダにお出ましになった。【写真】ウエストまわりが“ガーリー”な佳子さま。「正統的なリンクコーデ」を披露された愛子さまとの2ショットも昨年9月に成年式を終えられた秋篠宮家の長男・悠仁さまは今年が初めての出席となった。この日、約6万人の参賀者が皇居を訪れたという。一般参賀では、お召しものにも