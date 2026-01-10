ここ1週間(3日10時〜今日10日10時)に震度1以上を観測した地震は78回、そのうち震度3以上は15回でした。6日(火)には島根県東部を震源とする地震があり、鳥取県や島根県で震度5強を観測しましたが、昨日9日夜も島根県東部を震源とする地震で震度2を観測しています。また、昨日9日夜は秋田県でも震度3以上を観測する地震が4回発生しました。地震から身を守るため、日頃から備えておくようにしましょう。ここ1週間の地震回数は78回昨