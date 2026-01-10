◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）第６０回シンザン記念の枠順が１０日、決定した。Ｇ１馬レシステンシアを半姉に持つバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。武豊騎手が騎乗するディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠４番。母、半姉３頭が重賞勝ちの良血モノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父