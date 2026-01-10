あなたは読めますか？突然ですが、「衒う」という漢字読めますか？「奇を衒う」という慣用句で耳にすることが多い言葉ですが、漢字で書かれると読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「てらう」でした！「奇を衒うような振る舞いで注目を集める」「自分の知識を衒うことなく、謙虚に教えを乞う」のように、自分の才能や知識、持ち物などを、実際以上に見せびらかしたり自慢したりすることを意味しま