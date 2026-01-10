『インテグラ』の日本復活はあるのか？ホンダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、参考出品モデルとして『アキュラ・インテグラ・タイプS』を展示した。【画像】カッコインテグラ日本復活なるか？パワートレインはシビック・タイプRの北米生産車『アキュラ・インテグラ・タイプS』全16枚今回、ホンダ・ブースでは『HRC』ブランドを全面に押し出し、HRCの技術や知見をフィー