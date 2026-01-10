3連休中は、日本海側を中心に雪や風が強まり、大荒れの天気になる見込みです。大雪や暴風に警戒してください。日本海で急速に発達する低気圧の影響で、10日は広い範囲で、暴風が吹き荒れ、11日から12日にかけては、冬型の気圧配置が強まるため、北海道から九州の日本海側を中心に大雪や猛吹雪になる所があるでしょう。3連休中に予想される最大瞬間風速は、北海道から中国地方の日本海側で35メートルに達し、海上は大しけになる見込